Япония — Испания: японки забили четвёртый гол в матче женского ЧМ-2023

Полузащитник сборной Японии Мина Танака забила четвёртый гол своей команды в проходящем в эти минуты матче 3-го тура группы C женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с Испанией (4:0).
Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличилась полузащитница сборной Японии Хината Миядзава (1:0). Для 23-летней футболистки это уже третий забитый мяч на чемпионате мира. Ранее Миядзава оформила дубль в игре с Замбией. Второй гол японки забили на 29-й минуте — в протоколе отметилась нападающая Рико Уэки (2:0). На 40-й минуте всё та же Миядзава забила уже третий гол сборной Японии в этом матче и свой четвёртый на турнире (3:0). На 83-й минуте японки продолжили увеличивать разницу в счёте, забив четвёртый гол, — отличилась полузащитница Мина Танака.
В двух предыдущих матчах на чемпионате мира 2023 года Испания одержала две победы, обыграв Коста-Рику (3:0) и Замбию (5:0). Япония также обыграла этих соперников. Победитель очного противостояния японок и испанок станет победителем группы C и выйдет в плей-офф с первого места.
- 31 июля 2023
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