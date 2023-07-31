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Япония разгромила Испанию в матче женского ЧМ-2023, забив четыре безответных мяча

Япония разгромила Испанию в матче женского ЧМ-2023, забив четыре безответных мяча
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Сегодня, 31 июля, завершился матч 3-го тура группы C женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии между сборными Японии и Испании. Разгромную победу одержали японки — 4:0.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличилась полузащитница сборной Японии Хината Миядзава (1:0). Для 23-летней футболистки это уже третий забитый мяч на чемпионате мира. Ранее Миядзава оформила дубль в игре с Замбией. Второй гол японки забили на 29-й минуте — в протоколе отметилась нападающая Рико Уэки (2:0). На 40-й минуте всё та же Миядзава забила уже третий гол сборной Японии в этом матче и свой четвёртый на турнире (3:0). На 83-й минуте японки продолжили увеличивать разницу в счёте, забив четвёртый гол, — отличилась полузащитница Мина Танака.

Япония выиграла группу C и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места, Испания стала вторым участником игр на вылет из квартета с Замбией и Коста-Рикой.

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 3-й тур
31 июля 2023, понедельник. 10:00 МСК
Япония (ж)
Окончен
4 : 0
Испания (ж)
1:0 Миядзава – 12'   2:0 Уэки – 29'   3:0 Миядзава – 40'   4:0 Танака – 82'
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