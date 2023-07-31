Источник: игрок «Динамо» Карапузов перешёл в «Пари НН» на правах аренды

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сама аренда будет бесплатной. У нижегородцев будет право выкупа Карапузова за 40 млн рублей, если полузащитник сыграет за «Пари НН» в 50 процентах матчей текущего сезона. Ожидается, что игрок присоединится к новой команде уже завтра, 1 августа.

23-летний Карапузов в нынешнем сезоне уже успел сыграть за «Динамо» в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 46 минут и не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

Прошлые два сезона Карапузов на правах аренды играл за «Ахмат».