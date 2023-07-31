«Балтика»: нет подтверждения, что наших болельщиков облили зелёнкой фанаты «Спартака»

Пресс-служба «Балтики» прокомментировала инцидент с болельщиками калининградской команды, которых облили зелёнкой в Москве перед игрой 2-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Клуб оказывает содействие нашим болельщикам и находится в тесном контакте с правоохранительными органами. Расследование пока не окончено. Что касается версии о причастности фанатов «Спартака», то подтверждения этому нет. На данном этапе можно строить какие угодно версии, надо дождаться окончания расследования», — приводит слова представителя пресс-службы «Балтики» «РИА Новости».
Напомним, матч между «Спартаком» и «Балтикой» состоится в понедельник, 31 июля. Начало игры запланировано на 19:30 мск. В матче 1-го тура нового сезона «Балтика» проиграла «Сочи», в то время как «Спартак» одержал победу над «Оренбургом».
- 31 июля 2023
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