Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Родины» Плиев: перед нами стоит задача выйти в РПЛ напрямую

Защитник «Родины» Плиев: перед нами стоит задача выйти в РПЛ напрямую
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Родины» Заурбек Плиев рассказал о задачах, которые стоят перед московской командой в нынешнем сезоне Первой лиги.

«Мы и в прошлом сезоне чуть не совершили чудо, едва не попав в РПЛ. Не хватило чуть-чуть. Руководители клуба провели все основные трансферы, взяли хороших и опытных игроков. Сейчас у нас, само собой, стоит задача выйти в Премьер-Лигу. Желательно, конечно, напрямую. Что отвечу скептикам, которые начнут ворчать, что в Москве и так много команд в РПЛ? В принципе, ничего. Не обращаю на это внимания. Футболисты, играющие в Москве, только за, чтобы здесь появилась очередная команда», — приводит слова Плиева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 «Родина» заняла пятое место в Первой лиге и получила право выступить в стыковых матчах за выход в Премьер-Лигу, где уступила клубу «Пари Нижний Новгород».

Материалы по теме
«Родина» пополнилась защитником Кочиевым из «Алании»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023