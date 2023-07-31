Защитник «Родины» Плиев: перед нами стоит задача выйти в РПЛ напрямую

Защитник «Родины» Заурбек Плиев рассказал о задачах, которые стоят перед московской командой в нынешнем сезоне Первой лиги.

«Мы и в прошлом сезоне чуть не совершили чудо, едва не попав в РПЛ. Не хватило чуть-чуть. Руководители клуба провели все основные трансферы, взяли хороших и опытных игроков. Сейчас у нас, само собой, стоит задача выйти в Премьер-Лигу. Желательно, конечно, напрямую. Что отвечу скептикам, которые начнут ворчать, что в Москве и так много команд в РПЛ? В принципе, ничего. Не обращаю на это внимания. Футболисты, играющие в Москве, только за, чтобы здесь появилась очередная команда», — приводит слова Плиева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 «Родина» заняла пятое место в Первой лиге и получила право выступить в стыковых матчах за выход в Премьер-Лигу, где уступила клубу «Пари Нижний Новгород».