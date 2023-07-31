В «Спартаке» отреагировали на инцидент с болельщиками «Балтики», которых облили зелёнкой

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал комментировать инцидент, случившийся с болельщиками «Балтики».

«Спартак» — это не полиция и не Следственный комитет. Мы не дознаватели. Естественно, что мы следим за новостями. Такие эпизоды случаются, но это не наша компетенция. Мне странно, что по такому эпизоду комментарий запрашивается у «Спартака», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что фанатов калининградской «Балтики» облили зелёнкой перед матчем 2-го тура чемпионата России со «Спартаком». Инцидент произошёл около пятизвёздочного отеля «Хаятт» в Москве. Отмечается, что нападавший был в маске. Он подкараулил болельщиков «Балтики» на выходе из фанатского автобуса, облил их зелёнкой и скрылся. Пострадали как минимум 10 человек.