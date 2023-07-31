ЭСК признала верным решение Иванова удалить игрока «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия посчитала, что судья Сергей Иванов верно удалил с поля защитника «Пари НН» Виктора Александрова в матче 1-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока атакующей команды «Зенит» Зелимхана Бакаева, по мнению всех членов комиссии, являлось лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая тот факт, что мяч находился под полным контролем нападающего, имевшего возможность выйти один на один с вратарём соперника под нормальным углом движения к воротам, а позиция партнёров игрока обороны потенциально не позволила бы при этом вступить в единоборство с атакующим игроком «Зенита». По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Пари НН» после вмешательства VAR и просмотра судьёй данного эпизода на мониторе», — приводит решение комиссии сайт РФС.

«Пари НН» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с неудалением игрока «Зенита» Дугласа Сантоса на третьей минуте матча, неудалением игрока «Зенита» Роберта Ренана на 33-й минуте матча, неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Зенита» на 44-й минуте матча и удалением игрока «Пари НН» Виктора Александрова на 48-й минуте матча. По всем эпизодам решения Иванова были признаны верными.

Матч 1-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Зенитом» проходил 22 июля и завершился победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.