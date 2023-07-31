Николаев: «Зенит» не наиграл на победу в мате с «Ростовом», ничья — справедливый результат

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», а также высказался о пенальти, который в свои ворота заработал Андрей Мостовой.

«Основных футболистов у «Зенита» нет, поэтому тяжело перестраиваться, поэтому нет моментов и, по сути, нет игры. Ну и Валерий Георгиевич, как обычно, зацементировал всё. Так что ничья — справедливый результат. «Зенит» на победу не наиграл.

Почему Бакаев сыграл так невнятно? Мне показалось, что Семак и «Зенит» не ожидали, что у «Ростова» будет такая игра «от печки». Обычно они летят вперёд с шашками наголо, открыто. Но такого не было, они упирались. А Бакаев — такой игрок, которому нужно пространство, индивидуально кого-то обыгрывать на месте — не его конёк. Поэтому так и получилось. И толку никакого не было — ни у него, ни у Ерохина.

Ничего экстраординарного, помимо гола, Кассьерра не показал и не создал. Всю верховую борьбу, которая была, он проиграл. А с его ростом это вообще удивительно. Хорошо, что он забивает во второй игре, и голы все хорошие. Будем надеяться, что он выходит на какой-то новый уровень в «Зените», но пока у команды всё получается натужно, так что ему будет тяжело. Ждём, конечно, большего, но не особо надеемся.

Пенальти, который «привёз» Мостовой — это несчастный случай? Этого следовало ожидать, всё было в концовке на таком нерве… Глупая, конечно, история, когда футболист принимает мяч в сторону своих ворот, зачем вот так лететь пытаться его выбить. Мостовому, конечно, за это «напихают» прилично, потому что в такие моменты надо играть менее бесшабашно», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».