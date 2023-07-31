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Фанат попал в телеэфир с плакатом «Алиша Леманн, распишись на моём животе»

Фанат попал в телеэфир с плакатом «Алиша Леманн, распишись на моём животе»
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Во время матча женского ЧМ-2023 в телеэфир попал фанат с плакатом, на котором было обращение к футболистке сборной Швейцарии Алише Леманн с просьбой «расписаться на его животе».

Полная надпись на плакате гласила: «Алиша Леманн, распишись на моём животе, чтобы меня можно было увидеть по телику». Это высказывание было показано во время трансляции матча группового этапа женского ЧМ-2023 между сборными Швейцарии и Новой Зеландии (0:0).

Данный плакат вызвал бурную реакцию фанатов в соцсетях с требованиями прекратить показывать подобные вещи в телеэфире.

24-летняя Леманн появилась на поле на 71-й минуте матча. Футболистка имеет действующий контракт с английским клубом «Астон Вилла».

Швейцарская сборная вышла из своей группы с первого места, а их коллеги из Новой Зеландии не прошли в стадию плей-офф.

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