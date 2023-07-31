Илья Геркус прокомментировал выступления защитника «Локомотива» Тикнизяна

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от игры 24-летнего защитника клуба Наира Тикнизяна.

«Тикнизян – большой молодец, так держать. Можно поздравить его с такой результативностью. Я бы порекомендовал ему оставаться на этом уровне весь сезон.

Мне кажется, молодому игроку стоит сначала ровно отыграть хотя бы один сезон в чемпионате, а потом раздумывать на тему перехода в Европу. Если он будет забивать в каждой игре, то интерес к нему будет сильно выше», – приводит слова Геркуса Metaratings.

В воскресенье, 30 июля, армянский футболист оформил дубль в ворота воронежского «Факела» в матче 2-го тура РПЛ. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:1. Тикнизян отметился голом в шести из последних семи официальных матчей.