Илья Геркус прокомментировал выступления защитника «Локомотива» Тикнизяна

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от игры 24-летнего защитника клуба Наира Тикнизяна.
«Тикнизян – большой молодец, так держать. Можно поздравить его с такой результативностью. Я бы порекомендовал ему оставаться на этом уровне весь сезон.
Мне кажется, молодому игроку стоит сначала ровно отыграть хотя бы один сезон в чемпионате, а потом раздумывать на тему перехода в Европу. Если он будет забивать в каждой игре, то интерес к нему будет сильно выше», – приводит слова Геркуса Metaratings.
В воскресенье, 30 июля, армянский футболист оформил дубль в ворота воронежского «Факела» в матче 2-го тура РПЛ. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:1. Тикнизян отметился голом в шести из последних семи официальных матчей.
- 31 июля 2023
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