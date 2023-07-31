Квинси Промес чаще всех оформляет гол+пас с момента своего дебюта в РПЛ

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес, записавший себе в актив гол и голевую передачу в матче с «Балтикой», чаще всех в Российской Премьер-Лиге оформляет гол+пас. Об этом сообщает Opta Sports.

С 2014 года, когда Промес дебютировал в чемпионате России, он оформил гол+пас в 20 матчах РПЛ. Ближайшие преследователи Промеса – Артём Дзюба (17), Сердар Азмун (13), Фёдор Чалов (12), Фёдор Смолов и Ари (по 10).

Напомним, 31 июля состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.