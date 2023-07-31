Дани Алвес предстанет перед судом за изнасилование в Испании

Бывший бразильский футболист Дани Алвес, обвиняемый в изнасиловании, вскоре должен узнать приговор. Судья, в ведении которого находится делопроизводство, посчитал, что у него достаточно доводов, чтобы начать судебное разбирательство. Об этом сообщает Relevo.

Напомним, Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже более полугода. В январе ему выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.

Сообщается, что дата судебного заседания пока не установлена, но официальные обвинения 40-летнему бразильцу, выступавшему за «Барселону» и «ПСЖ», будут предъявлены уже в среду, 2 августа. Дани Алвес получит последний шанс сделать заявление перед отправкой дела на финальную стадию – вынесение приговора. Все предыдущие выступления защитника, содержавшие противоречивые сведения, только усугубляли положение обвиняемого.

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