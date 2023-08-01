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«Спартак» сделал новое предложение «Олимпиакосу» по Олегу Рябчуку

«Спартак» сделал новое предложение «Олимпиакосу» по Олегу Рябчуку
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«Спартак» проявляет интерес к молдавскому защитнику «Олимпиакоса» Олегу Рябчуку.

Как сообщает Gazzetta.gr, московский клуб сделал новое предложение руководству греческой команды по футболисту в районе € 6 млн.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» отклонил первое предложение «Спартака» в районе € 5 млн.

Олег Рябчук — воспитанник «Порту». Он перешёл в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за € 2 млн.

Контракт Рябчука с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн. В минувшем сезоне защитник провёл 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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