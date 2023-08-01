ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Милана Гаича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб обратился в КДК РФС с просьбой аннулировать красную карточку защитника Милана Гаича, полученной в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».
«Сегодня ранее мы направили в КДК РФС письменное прошение отменить удаление Милана Гайича и, соответственно, дисквалификацию на ближайший матч. Мы уверены, что с учетом заключения Департамента судейства РФС, справедливость будет восстановлена. Что касается экспертно-судейской комиссии, то в текущей ситуации мы не считаем данное обращение необходимым. Для нас сегодня приоритетной задачей является восстановление справедливости и аннулирование красной карточки, а не оценка действий арбитра», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.
Напомним, вчерашний матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и ЦСКА завершился победой армейцев со счётом 3:2. Все мячи были забиты с пенальти. В составе ЦСКА хет-триком отметился нападающий Фёдор Чалов, а форвард грозненцев Мохамед Конате оформил дубль.
В концовке первого тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику ЦСКА Милану Гаичу: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.
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