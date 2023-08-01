Суд арестовал российские активы главы «Шахтёра» Рината Ахметова

Басманный суд Москвы постановил наложить арест на российские активы президента «Шахтёра» Рината Ахметова арестованы.

Как сообщает «Коммерсантъ», российские активы Ахметова арестованы по ходатайству Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела о финансировании украинских вооружённых сил. Оно было заведено ещё в сентябре 2020 года.

Утверждается, что речь идёт о десятках миллионов рублей, которые переводились от имени «Метинвест Евразия», владельцем которой является Ахметов, в Первый международный украинский банк.

Ринат Ахметов — украинский олигарх. Он занимает пост президента «Шахтёра» на протяжении почти 27 лет (с октября 1996 года).

Напомним, «Шахтёр» стал чемпионом украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 72 очка после 30 матчей.