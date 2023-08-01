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Суд арестовал российские активы главы «Шахтёра» Рината Ахметова

Суд арестовал российские активы главы «Шахтёра» Рината Ахметова
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Басманный суд Москвы постановил наложить арест на российские активы президента «Шахтёра» Рината Ахметова арестованы.

Как сообщает «Коммерсантъ», российские активы Ахметова арестованы по ходатайству Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела о финансировании украинских вооружённых сил. Оно было заведено ещё в сентябре 2020 года.

Утверждается, что речь идёт о десятках миллионов рублей, которые переводились от имени «Метинвест Евразия», владельцем которой является Ахметов, в Первый международный украинский банк.

Ринат Ахметов — украинский олигарх. Он занимает пост президента «Шахтёра» на протяжении почти 27 лет (с октября 1996 года).

Напомним, «Шахтёр» стал чемпионом украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 72 очка после 30 матчей.

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