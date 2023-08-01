Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна зарплата Дембеле в случае перехода в «ПСЖ»

Стала известна зарплата Дембеле в случае перехода в «ПСЖ»
Комментарии

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле согласовал личные условия контракта с «ПСЖ», сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в «твиттере».

В случае трансфера 26-летний француз подпишет 5-летний контракт с зарплатой в € 16 млн за сезон.

Французский форвард выступает за «Барселону» с 2017 года, куда он перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 105 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за трансфер € 50 млн.

Материалы по теме
Усман Дембеле запросил у «Барселоны» официальное «разрешение» на переговоры с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023