Стала известна зарплата Дембеле в случае перехода в «ПСЖ»
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле согласовал личные условия контракта с «ПСЖ», сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в «твиттере».
В случае трансфера 26-летний француз подпишет 5-летний контракт с зарплатой в € 16 млн за сезон.
Французский форвард выступает за «Барселону» с 2017 года, куда он перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 105 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за трансфер € 50 млн.
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