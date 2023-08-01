«Реал Сосьедад» планирует подписать Андре Силву

Нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва может продолжить карьеру в испанском «Реал Сосьедад», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «твиттере».

По сведениям источника, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии, а сам форвард также не прочь сменить команду и отправиться в Испанию.

Ранее интернет-портал Transfermarkt провёл традиционное обновление рыночной стоимости футболистов немецкой Бундеслиги. По итогам обновления несколько футболистов потеряли в рыночной стоимости. Андре Силва попал в топ-10 самых подешевевших игроков, потеряв в стоимости € 5 млн. На данный момент стоимость нападающего составляет € 15 млн.

На счету 27-летнего Силвы 121 матч в Бундеслиги, в которых он забил 55 голов и отдал 21 результивную передачу.