«Зенит» сегодня проведёт открытую для болельщиков тренировку в центре Санкт-Петербурга

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил, что сегодня, 1 августа, игроки основного состава сине-бело-голубых под руководством тренерского штаба проведут открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга.
Занятие начнётся в 17:30 по московскому времени. Место проведения — Михайловский сад, который находится в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом со Спасом на Крови и Русским музеем.
Отметим, что в прошлом году «Зенит» тоже проводил открытую тренировку в центре города. Тогда футболисты тренировались под наблюдением болельщиков в Александровском саду, возле знаменитого памятника императору России Петру I.
Первый домашний матч «Зенита» в рамках РПЛ в новом сезоне состоится 6 августа. Соперником сине-бело-голубых станет московское «Динамо».
- 1 августа 2023
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