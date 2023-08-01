Зобнин, Захарян и Кассьерра — в символической сборной 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» представил символическую сборную лучших футболистов 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024. Она выглядит следующим образом.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)
Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»)
Центральный защитник: Кайо («Краснодар»)
Левый защитник: Евгений Чернов («Ростов»)
Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»)
Центральный полузащитник: Арсен Захарян («Динамо»)
Центральный полузащитник: Роман Зобнин («Спартак»)
Левый полузащитник: Наир Тикнизян («Локомотив»)
Правый нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА)
Центральный нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»)
Левый нападающий: Квинси Промес («Спартак»)
Главный тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»)
Подробнее с оценками действий футболистов, а также с кандидатами на попадание в сборную тура можно ознакомиться в прикреплённом ниже материале.
- 1 августа 2023
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