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Зобнин, Захарян и Кассьерра — в символической сборной 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Зобнин, Захарян и Кассьерра — в символической сборной 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» представил символическую сборную лучших футболистов 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024. Она выглядит следующим образом.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)
Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»)
Центральный защитник: Кайо («Краснодар»)
Левый защитник: Евгений Чернов («Ростов»)
Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»)
Центральный полузащитник: Арсен Захарян («Динамо»)
Центральный полузащитник: Роман Зобнин («Спартак»)
Левый полузащитник: Наир Тикнизян («Локомотив»)
Правый нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА)
Центральный нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»)
Левый нападающий: Квинси Промес («Спартак»)

Главный тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

Подробнее с оценками действий футболистов, а также с кандидатами на попадание в сборную тура можно ознакомиться в прикреплённом ниже материале.

Сборная 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»:
Сборная 2-го тура РПЛ. В составе всего один футболист «Зенита»!
Сборная 2-го тура РПЛ. В составе всего один футболист «Зенита»!
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