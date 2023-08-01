Зобнин, Захарян и Кассьерра — в символической сборной 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» представил символическую сборную лучших футболистов 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024. Она выглядит следующим образом.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)

Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»)

Центральный защитник: Кайо («Краснодар»)

Левый защитник: Евгений Чернов («Ростов»)

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»)

Центральный полузащитник: Арсен Захарян («Динамо»)

Центральный полузащитник: Роман Зобнин («Спартак»)

Левый полузащитник: Наир Тикнизян («Локомотив»)

Правый нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА)

Центральный нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»)

Левый нападающий: Квинси Промес («Спартак»)

Главный тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

Подробнее с оценками действий футболистов, а также с кандидатами на попадание в сборную тура можно ознакомиться в прикреплённом ниже материале.