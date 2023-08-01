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Китай — Англия: англичанки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023

Китай — Англия: англичанки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023
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Нападающая сборной Англии Алессия Руссо отметилась забитым мячом в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Китая (1:0).

ЧМ-2023 (ж). Группа D. 3-й тур
01 августа 2023, вторник. 14:00 МСК
Китай (ж)
2-й тайм
1 : 6
Англия (ж)
0:1 Руссо – 4'   0:2 Хемп – 26'   0:3 Джеймс – 41'   1:3 Wang – 57'   1:4 Джеймс – 65'   1:5 Келли – 77'   1:6 Дэйли – 84'

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — отличилась нападающая сборной Англии Алессия Руссо. Этот гол стал первым для футболистки на этом чемпионате мира.

В первых двух матчах на чемпионате мира сборная Китая одержала одну победу, обыграв Гаити во 2-м туре (1:0), и потерпела поражение от Дании (0:1). Национальная команда Англии обыграла и гаитянок, и датчанок с одинаковым счётом — 1:0.

Параллельно с матчем Китая и Англии проходит игра Гаити и Дании. Там счёт ещё не открыт (0:0), идёт первый тайм.

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