Китай — Англия: англичанки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023
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Нападающая сборной Англии Алессия Руссо отметилась забитым мячом в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Китая (1:0).
ЧМ-2023 (ж). Группа D. 3-й тур
01 августа 2023, вторник. 14:00 МСК
Китай (ж)
2-й тайм
1 : 6
Англия (ж)
0:1 Руссо – 4' 0:2 Хемп – 26' 0:3 Джеймс – 41' 1:3 Wang – 57' 1:4 Джеймс – 65' 1:5 Келли – 77' 1:6 Дэйли – 84'
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — отличилась нападающая сборной Англии Алессия Руссо. Этот гол стал первым для футболистки на этом чемпионате мира.
В первых двух матчах на чемпионате мира сборная Китая одержала одну победу, обыграв Гаити во 2-м туре (1:0), и потерпела поражение от Дании (0:1). Национальная команда Англии обыграла и гаитянок, и датчанок с одинаковым счётом — 1:0.
Параллельно с матчем Китая и Англии проходит игра Гаити и Дании. Там счёт ещё не открыт (0:0), идёт первый тайм.
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