Китай — Англия: Джеймс довела счёт в матче женского ЧМ-2023 до разгромного

Нападающая сборной Англии Лорен Джеймс отметилась забитым мячом в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Китая (3:0).

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте — отличилась нападающая сборной Англии Алессия Руссо (1:0). Этот гол стал первым для футболистки на этом чемпионате мира. На 26-й минуте англичанки увеличили своё преимущество в счёте до двух голов — забила нападающая Лорен Хемп (2:0). В концовке первого тайма форвард сборной Англии Лорен Джеймс довела счёт до разгромного (3:0).

Параллельно с матчем Китая и Англии проходит игра Гаити и Дании (0:1, идёт первый тайм). Англичанки уже гарантировали себе выход в плей-офф.