Защитник «Спартака» Маслов: практика показывает, что Fan ID портит картину с посещаемостью

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов выступил против возможного введения карты болельщика на матчах Фонбет Кубка России, отметив, что Fan ID существенно портит посещаемость игр.

«Будут ли пустые стадионы на всех матчах, если Fan ID введут и на играх Кубка России? Да, конечно! Практика показывает, что Fan ID существенно портит картину с посещаемостью.

Тяжелее ли будет играть без болельщиков ещё и в Кубке? Конечно, сейчас же активные фанаты не ходят на футбол. Скорее будет не то что труднее играть, а менее приятно. Футбол же для болельщиков. Они абсолютно меняют атмосферу на стадионе. Игра смотрится по-другому и чувствуется иначе», — приводит слова Маслова Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что вопрос о введении Fan ID на матчах Кубка России с участием команд РПЛ практически решён.