«РБ Лейпциг» предложил € 32 млн за защитника «Лиона» Люкеба

Немецкий «РБ Лейпциг» сделал новое предложение в размере € 32 млн по 20-летнему защитнику «Лиона» Кастелло Люкеба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, помимо € 32 млн в сделку будет включён определённый процент с будущей продажи, который достанется «Лиону» в случае возможного трансфера Люкеба из «Лейпцига». Немецкий клуб уже согласовал с французским защитником личные условия контракта. В случае успеха сделки Люкеба подпишет с «РБ Лейпциг» контракт до конца июня 2028 года.

В сезоне-2022/2023 на счету Люкеба 34 матча за «Лион» во французском чемпионате, в которых он отметился двумя голами и не отдал ни одной результативной передачи. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 25 млн.