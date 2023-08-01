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Гендиректор «Зенита»: договорились с Малкомом, что приедет на один из домашних матчей

Гендиректор «Зенита»: договорились с Малкомом, что приедет на один из домашних матчей
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о скором прощании с нападающим Малкомом, который ранее перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

«Малком должен был срочно уехать на медицинское обследование. Но мы договорились с ним и его новым клубом, что он приедет на один из домашних матчей «Зенита», когда позволит время. Хотя он уже записал видеообращение. Мы его пока полностью не показали», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составила € 60 млн. Половина этих денег будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона. Продажа Малкома стала рекордной в истории РПЛ. Бразилец, получивший российское гражданство, в составе «Зенита» стал четырёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и завоевал четыре Суперкубка.

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