Гендиректор «Зенита»: договорились с Малкомом, что приедет на один из домашних матчей

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о скором прощании с нападающим Малкомом, который ранее перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

«Малком должен был срочно уехать на медицинское обследование. Но мы договорились с ним и его новым клубом, что он приедет на один из домашних матчей «Зенита», когда позволит время. Хотя он уже записал видеообращение. Мы его пока полностью не показали», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составила € 60 млн. Половина этих денег будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона. Продажа Малкома стала рекордной в истории РПЛ. Бразилец, получивший российское гражданство, в составе «Зенита» стал четырёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и завоевал четыре Суперкубка.