Колосков: Бонгонда — талантливый игрок. Главное, чтобы он не потерялся, у нас такое бывает

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Спартака» Тео Бонгонда.
«Оправдывает ли пока Тео Бонгонда вложения? Да, вполне. Главное, чтобы он не потерялся, у нас такое бывает. Хороший талантливый игрок, выполняющий большой объём работы», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, конголезский нападающий Тео Бонгонда присоединился к красно-белым в текущее трансферное окно, перейдя из испанского «Кадиса» за € 7 млн. Форвард подписал с красно-белыми контракт до 2026 года. За московский клуб 27-летний футболист успел провести три матча, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Ранее Тео играл за бельгийские «Зюлте-Варегем» и «Генк», турецкий «Трабзонспор» и испанскую «Сельту».
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