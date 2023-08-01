«Челси» объявил о переходе Лесли Угочукву

Футбольный клуб «Челси» объявил о переходе 19-летнего полузащитника Лесли Угочукву, ранее выступавшего за «Ренн».

Французский футболист заключил с «синими» семилетний контракт, отмечается на официальном сайте «Челси». Сумма трансфера, по информации СМИ, составила € 27,5 млн. Лесли — воспитанник системы «Ренна», за первую команду он начал выступать в 2021 году. В том же году он дебютировал за сборную Франции до 18 лет. 1 июля 2020 года Угочукву подписал свой первый профессиональный контракт.

В сезоне-2022/2023 Угочукву провёл 26 матчей за «Ренн» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн. Суммарно за «Ренн» 19-летний полузащитник провёл 67 матчей.