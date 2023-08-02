Дьяков: уход Малкома не может не повлиять на «Зенит», Бакаев не справляется

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о том, насколько сильно уход Малкома повлиял на игру «Зенита», а также рассказал, купят ли сине-бело-голубые кого-то ему на замену.

«Уход лучшего игрока сезона не может не повлиять на игру команды. Пока вместо него выпускают Бакаева, но он не справляется. На него возлагали надежды. Естественно, будет уже на Клаудиньо ложиться большая ответственность. Ещё кого-то приобретут, чтоб как-то проще было. Если говорить в целом, то «Зенит» потерял двух системообразующих игроков, а с теми, кто есть, команда пока не вкатилась в сезон. Может быть, причиной тому отсутствие игрового тонуса», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн. Петербургский клуб начал сезон в РПЛ с победы над «Пари НН» (2:0) и ничьей с «Ростовом», набрав четыре очка в двух встречах.