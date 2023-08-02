В плей-офф ЖЧМ-2023 попала одна представительница чемпионата России

В плей-офф женского чемпионата мира – 2023 по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, вышла одна представительница чемпионата России. Ею стала нигерийская нападающая московского ЦСКА, 29-летняя Франциска Ордега.

Сборная Нигерии со второго места в группе B вышла в плей-офф ЧМ-2023 и в 1/8 финала сразится с представительницами Англии. Ордега провела один матч, не записав на свой счёт голов. Нигерийки вничью сыграли с канадками и ирландками, а также обыграли австралиек.

Из футболисток, представляющих чемпионат России, на ЧМ-2023 также выступила нападающая сборной Гаити и санкт-петербургского «Зенита» Кики. Гаити не удалось пробиться в плей-офф турнира, команда заняла последнее место в своей группе.