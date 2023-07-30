Германия и Бразилия рискуют вылететь с ЧМ-2023. Расклады на выход из групп

Сегодня на чемпионате мира завершился 2-й тур группового этапа и стартовал третий. Развязка раунда будет сумасшедшей.

Сборная Колумбии вырвала победу у Германии, забив решающий мяч на 97-й минуте. Линда Кайседо открыла счёт в начале второго тайма, Александра Попп сравняла с пенальти на 89-й минуте, а Мануэла Ванегас вырвала три очка для своей команды, забив после розыгрыша углового в компенсированное время.

Это историческая победа для сборной Колумбии и лишь второе поражение сборной Германии на групповом этапе чемпионатов мира за 26 матчей.

Ранее утром сборная Марокко забила свой первый гол и одержала первую победу на дебютном чемпионате мира в матче с Южной Кореей. Автором забитого мяча стала Джраиди Ибтиссам.

Разберём расклады по всем группам.

Группа А

Для этой группы 3-й тур уже завершён. Ещё до окончания встречи Германии и Колумбии сборная Швейцарии сыграла вничью с Новой Зеландией, а Норвегия уничтожила Филиппины 6:0.

Для норвежек всё решилось в последний момент. На старте группового этапа они проиграли, потом сыграли в безголевую ничью, а сегодняшняя победа позволила им выйти в плей-офф со второго места, обойдя Новую Зеландию по разнице голов.

Таблица группы А

Группа B

Во 2-м туре сборная Нигерии одержала зрелищную победу над австралийками 3:2 и стала лидером группы. Канадки обыграли сборную Ирландии 2:1, которая покидает ЧМ с разбитым сердцем и с первым забитым мячом на турнире. Его автором стала Кэти Маккейб.

Сборная Ирландии Фото: Paul Kane/Getty Images

Нигерия пройдёт в плей-офф, если победит Ирландию или сыграет с ней вничью. В случае поражения нигерийки могут квалифицироваться, если Австралия обыграет Канаду.

Канада же пройдёт дальше, если победит или сыграет вничью с Австралией. Если и канадки, и нигерийки проиграют, то участников 1/8 определят по дополнительным показателям в таблице. В первую очередь по разнице забитых и пропущенных мячей. Если здесь равенство, то выше будет команда с бóльшим количеством забитых голов, затем будет влиять количество очков, набранных в противостоянии претендующих на выход в плей-офф команд.

Австралии нужна только победа. В ином случае команде Сэм Керр нужно будет надеяться на поражение Нигерии и свои лучшие показатели в забитых/пропущенных мячах.

Таблица группы В

Группа С

В этой группе уже известны участники плей-офф – это Япония и Испания. В последнем туре – в очной встрече этих команд – решится, с кем они встретятся в 1/8 финала.

Алексия Путельяс Фото: Phil Walter/Getty Images

Испанки и японки катком проехались по своим соперницам. Во 2-м туре команда Хорхе Вильды с Алексией Путельяс в стартовом составе победила замбиек 5:0, а японки забили два безответных гола в ворота Коста-Рики.

Таблица группы С

Группа D

Англия, Китай и Дания – основные претенденты на выход из группы, но Гаити также не потеряла шансы на плей-офф.

Во 2-м туре англичанки победили датчанок 1:0, с таким же счётом китаянки выиграли у Гаити.

Теперь сборной Англии достаточно ничьей в матче с Китаем, чтобы пройти дальше с первого места. Поражение помешает только в том случае, если Дания проиграет Гаити и другие показатели англичанок в таблице окажутся ниже, чем у конкурентов.

Футболистка «Зенита» Кики дебютирует на чемпионате мира Фото: Sue McKay/Getty Images

Дания квалифицируется, если победит Гаити и в параллельной встрече Англия не проиграет Китаю. Если англичанки побеждают, то Дании хватит и ничьей.

Китаю нужно обыгрывать Англию, а также, чтобы датчанки победили Гаити. В таком случае участники плей-офф от этой группы будут определяться по дополнительным показателям.

Для Гаити лучшим исходом будет победа над Данией и поражение англичанок в матче с Китаем. Тогда решающими станут дополнительные показатели в таблице.

Таблица группы D

Группа E

США и Нидерланды запутали всех прогнозистов, сыграв вничью 1:1. Теперь у команд по четыре очка. Американки квалифицируются, если победят или сыграют вничью с Португалией. Нидерландкам нужна победа или ничья с Вьетнамом. В случае поражения голландской команде нужно надеяться, что португальская сборная победит США. Португалия же квалифицируется, если победит американок и в случае ничьей, если Вьетнам обыграет Нидерланды.

США и Нидерланды Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

Сборная Вьетнама лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ.

Таблица группы Е

Группа F

Вчера француженки нанесли поражение сборной Бразилии и скинули фавориток чемпионата мира на третье место. Последний тур в этой группе будет огненным.

Для 1/8 финала сборной Франции нужна лишь победа над Панамой. Сборная Ямайки отправится в плей-офф, если победит Бразилию или сыграет с ней вничью. В случае своего поражения, а также победы француженок над Панамой, для Ямайки всё решится через дополнительные показатели.

Бразилии нужна только победа (ничья позволит пройти дальше, если Панама победит Францию, но это очень маловероятно). Панама же покинула ЧМ.

Таблица группы F

Группа G

Швеция точно сыграет в плей-офф благодаря разнице мячей (шведки забили семь и пропустили один), у ближайшего конкурента – Италии – пять забитых и четыре пропущенных.

Теперь итальянкам для выхода в 1/8 нужна победа над ЮАР. Ничья тоже подойдёт, но только если Аргентина не обыграет шведок. Африканской сборной нужна победа над Италией. Аргентина должна обыгрывать шведок и надеяться на ничью между Италией и ЮАР.

Таблица группы G

Группа H

Колумбия вышла на первое место в группе, одержав победу над Германией, в то время как Марокко победило Южную Корею.

В 3-м туре колумбийкам нужно одно очко, чтобы выйти из группы с первого места. В случае своего поражения и победы Германии над Южной Кореей победители группы будут определены по разнице мячей. Наверняка это будут немки и колумбийки, если Марокко не победит Колумбию с разницей в четыре гола.

Сборная Марокко Фото: Alex Pantling/Getty Images

Сборной Германии достаточно победы, чтобы пройти дальше. Если немки проиграют, а в параллельном матче Марокко победит или сыграет вничью с Колумбией, то Германия покинет турнир.

Кореянки могут надеяться на победу над Германией с разницей более пять мячей и поражение Марокко.

Таблица группы H

Какие матчи смотрим в 3-м туре?

30 июля

Норвегия — Филиппины, 10:00

Швейцария — Новая Зеландия, 10:00

31 июля

Коста-Рика — Замбия, 10:00

Япония — Испания, 10:00

Ирландия — Нигерия, 13:00

Канада — Австралия, 13:00

1 августа

Вьетнам — Нидерланды, 10:00

Португалия — США, 10:00

Китай — Англия, 14:00

Гаити — Дания, 14:00

2 августа

Аргентина — Швеция, 10:00

ЮАР — Италия, 10:00

Панама — Франция, 13:00

Ямайка — Бразилия, 13:00

3 августа

Марокко — Колумбия, 13:00

Южная Корея — Германия, 13:00