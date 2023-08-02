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Мохамед Салису стал игроком «Монако»

Мохамед Салису стал игроком «Монако»
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Ганский защитник Мохамед Салису перешёл в «Монако». Об этом сообщил официальный сайт французского клуба.

Отмечается, что 24-летний футболист сборной Ганы подписал контракт с «Монако» на пять сезонов — срок соглашения рассчитан до июня 2028 года. Предыдущим клубом Салису был английский «Саутгемптон». За «святых» он провёл в общей сложности 80 игр, в том числе 68 в английской Премьер-лиге.

Мохамед Салису представлял сборную Ганы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где сыграл во всех трёх матчах группового этапа. Он отметился забитым мячом в матче с Южной Кореей (3:2). Этот гол стал его вторым в шести матчах за национальную команду.

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