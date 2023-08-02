Леви Колвилл продлил контракт с «Челси» — Романо
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Защитник «Челси» Леви Колвилл подписал новый долгосрочный контракт с английским клубом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По информации источника, стороны подписали соглашение, рассчитанное до 2028 года, с опцией продления до 2029 года. Отмечается, что Колвилл согласовал новую сделку в понедельник, и документы уже подписаны.
В прошлом сезоне 20-летний центральный защитник выступал за «Брайтон энд Хоув Альбион» на правах аренды. В английской Премьер-лиге он провёл 17 матчей, в которых оформил две голевые передачи. Также на счету футболиста две игры в Кубке Англии и три — в Кубке английской лиги.
В составе молодёжной сборной Англии Колвилл выиграл чемпионат Европы 2023 года, который проходил в Грузии и Румынии.
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