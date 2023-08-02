Юнус Муса пройдёт уже сегодня медобследование перед переходом в «Милан»
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20-летний полузащитник сборной США и «Валенсии» Юнус Муса сегодня пройдёт медобследование и завершит переход в «Милан», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации Романо, последние детали трансфера решатся сегодня.
Ранее «летучие мыши» оценивали Юнуса примерно в € 20 млн, но эта сумма выросла до € 25 млн, поскольку «Милан» надеялся заключить соглашение перед возвращением на предсезонную подготовку.
В сезоне-2022/2023 на счету Мусы 36 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
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