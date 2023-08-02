Евгений Савин не оплатил штраф за дискредитацию армии РФ. Деньги спишут принудительно

Приставы начали исполнительное производство в отношении блогера Евгения Савина. В ближайшее время они планируют принудительно списать с его счетов 50 тыс. рублей. Если на картах Савина не окажется денег, то счета будут арестованы, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, Савин до сих пор не оплатил 50 тыс. рублей штрафа за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Тверской суд Москвы оштрафовал блогера ещё в феврале 2023 года.

Напомним, Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. На своём YouTube-канале блогер опубликовал выпуск с участием украинских футболистов, которые в негативном ключе высказывались о России. Во времена своей футбольной карьеры Евгений выступал за «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал» и тульский «Арсенал».