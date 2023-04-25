Евгений Савин рассказал об отъезде из России после 24 февраля

Бывший российский футболист Евгений Савин, который ныне ведёт блогерскую деятельность, рассказал об отъезде из России после 24 февраля.
«Если говорить изначально, почему я уехал… В феврале я приехал в Норвегию, снимать вратаря Хайкина. Произошло 24 февраля. Я приземлился, посмотрел новости, зашёл в общий чат своей команды по каналу «Красава». Естественно, никакой выпуск мы снимать не стали – как ты будешь веселиться, радоваться футболу, когда боевые действия начались.
Первое, что я сделал, когда осознал масштаб происходящего – я написал жене, сказал: «Собирайтесь, как только я вернусь, мы уезжаем из России».
Дело не было в преследованиях, истериках на федеральных каналах. Это всё началось намного позже. Мы уехали по одной простой причине – я понял, что мы не сможем жить в России. По разным причинам. Эмоциональное, интуитивное решение было принято 24 февраля», — сказал Савин в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».
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