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Евгений Савин рассказал об отъезде из России после 24 февраля

Евгений Савин рассказал об отъезде из России после 24 февраля
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Бывший российский футболист Евгений Савин, который ныне ведёт блогерскую деятельность, рассказал об отъезде из России после 24 февраля.

«Если говорить изначально, почему я уехал… В феврале я приехал в Норвегию, снимать вратаря Хайкина. Произошло 24 февраля. Я приземлился, посмотрел новости, зашёл в общий чат своей команды по каналу «Красава». Естественно, никакой выпуск мы снимать не стали – как ты будешь веселиться, радоваться футболу, когда боевые действия начались.

Первое, что я сделал, когда осознал масштаб происходящего – я написал жене, сказал: «Собирайтесь, как только я вернусь, мы уезжаем из России».

Дело не было в преследованиях, истериках на федеральных каналах. Это всё началось намного позже. Мы уехали по одной простой причине – я понял, что мы не сможем жить в России. По разным причинам. Эмоциональное, интуитивное решение было принято 24 февраля», — сказал Савин в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

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