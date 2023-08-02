Источник: «Спартак» отказался от кандидатуры защитника «Флуминенсе» Нино

Московский «Спартак» рассматривал кандидатуру 26-летнего бразильского защитника «Флуминенсе» Нино в качестве возможного усиления, но решил отказаться от идеи с его приобретением. Об этом сообщает Metaratings.
По сведениям источника, в «Спартаке» сомневаются в скоростных качествах футболиста и что он сможет играть при высокой линии обороны. Отмечается, что официальных контактов между клубами не было.
За «Флуминенсе» бразильский защитник выступает с 2020 года. На его счету 12 голов и четыре результативных передачи в 216 матчах. Соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.
«Спартак» новый сезон начал с двух побед подряд в рамках Российской Премьер-Лиги, обыграв в 1-м туре «Оренбург» (3:2), а следом одолев «Балтику» (2:1).
- 2 августа 2023
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:39
-
09:30
-
09:29
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:43
-
08:30
-
08:25
-
08:14
-
08:01
-
07:40
-
07:35
-
07:33
-
06:06
-
05:43
-
04:58
-
04:35
-
04:28
-
04:17
-
04:09
-
03:58
-
03:48
-
03:41
-
03:26
-
03:15
-
03:08
-
03:05
-
03:00
-
02:42