Олег Малышев: нас несколько используют, зная, что «Спартак» активен на трансферном рынке

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о трансферной кампании клуба.

«Мы смотрим на все рынки — российский, латиноамериканский, африканский… Но ситуация такая, какая есть. Говорить подробно не хотел, чтобы еще больше не ухудшить ситуацию. Чувствую ли агентскую игру в том, что многие фамилии потенциальных новичков в медиа — ложь?

Игру или нет, но мне кажется, — да, нас несколько используют, зная, что «Спартак» активен на рынке. Информация о том, что мы в ком-то заинтересованы, подогревает ценность тех или иных игроков. Фамилии, которые я вижу в телеграм-каналах — дай бог, процентов 5 из них правдивы», — приводит слова Малышева издание «РБ Спорт».

Этим летом «Спартак» приобрёл Тео Бонгонда у «Кадиса» и Хесуса Медину у ЦСКА.