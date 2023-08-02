«Интер» находится на финальной стадии переговоров по полузащитнику «Удинезе» Самарджичу

Миланский «Интер» в ближайшее время закроет сделку по переходу 21-летнего хавбека «Удинезе» Лазара Самарджича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, скоро состоится заключительная встреча между представителями клубов, в ходе которой будут улажены последние детали по трансферу сербского футболиста немецкого происхождения. Напомним, ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит € 15 млн, к тому же в обратном направлении отправится 20-летний полузащитник «Интера» Джованни Фаббьян. У чёрно-синих при этом будет опция обратного выкупа игрока.
В сезоне-2022/2023 на счету Самарджича 39 матчей за «Удинезе» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.
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