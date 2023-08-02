«Реал Сосьедад» объявил о переходе Андре Силвы на правах аренды

Португальский нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва проведёт сезон-2023/2024 в «Реале Сосьедад», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Кроме того, у «Реала Сосьедад» остаётся право выкупа 27-летнего игрока. За «Лейпциг» Андре выступал с 2021 года, к «быкам» он присоединился, перейдя из «Айнтрахта». Прежде португальский нападающий играл за такие команды, как «Севилья», «Милан» и «Порту».

В сезоне-2022/2023 Силва провёл 31 матч за «РБ Лейпциг» в рамках Бундеслиги, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 15 млн.

«Реал Сосьедад» закончил прошлый сезон на четвёртом месте в турнирной таблице Ла Лиги и тем самым получил путёвку в Лигу чемпионов.