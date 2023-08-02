КДК не отменил красную карточку Сергея Семака, удалённого после матча с «Ростовом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК не отменил красную карточку главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча с «Ростовом».
«Семак был удалён за выход на футбольное поле после матча в конфронтационной манере. Он принял участие в заседании. Была просьба отменить красную карточку. Из ЭСК получили заключение: Кукляк правильно удалил Семака. КДК не отменил красную карточку, но не стал применять дополнительных санкций», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Матч 2-го тура, проходивший в Ростове, завершился вничью со счётом 1:1. Семак получил красную карточку после финального свистка. Тренер пропустит минимум одну игру. Заседание КДК пройдёт в среду, 2 августа.
Отметим, что в протоколе встречи указано, что Семак получил красную карточку за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьёй матча».
- 2 августа 2023
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