КДК оштрафовал «Ахмат» на 200 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК оштрафовал «Ахмат» по итогам матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
«Ахмат оштрафован на 100 тысяч рублей за выбегание болельщиков на поле и отсутствие обеспечения безопасности. Аналогичная ситуация была и в первом туре РПЛ. В случае повторения к «Ахмату» будут применены более жёсткие санкции.
«Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение в матче с «ЦСКА» — это две красные карточки», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, что в матче 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) было назначено пять пенальти. В составе ЦСКА хет-триком отметился нападающий Фёдор Чалов, а форвард грозненцев Мохамед Конате оформил дубль.
- 2 августа 2023
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