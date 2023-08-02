Шалимов: интересно посмотреть, как «Спартак» будет взламывать эшелонированную оборону

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой» (2:1).

«Не знаю, с чем связано отсутствие Джикии — он говорит, что здоров, готов играть. В Краснодаре на Кубок Георгий сыграл уверенно. Как уже говорил, будут ставить Дуарте, давать ему шансы. Поставили в опорную зону Умярова, и Наиль провёл плохой матч. Позиция непростая, тут нельзя выпадать. Ошибки сразу бросаются в глаза, потому что игра идёт через тебя: много неточных передач. Вырисовываются треугольники — Денисов-Зобнин-Бонгонда, Хлусевич-Мозес-Промес.

Команда более выстроена, более чёткая и понятная игра крайних защитников — никаких ходов в центр нет, только нагнетание по флангам. Вроде бы игра упростилась, меньше вариантов, но если ты будешь делать это на 5+, то станешь чемпионом. «Балтика» вышла не отбиваться, но в неплохих моментах в атаке не могла выполнить простые технические приёмы — например, в одном из опасных моментов атакующий игрок просто не попал по мячу.

У «Спартака» на старте чемпионата две лёгкие игры в каком плане — соперник высоко располагается в обороне, не садится в штрафную. Калининград играл смело, имел моменты — красно-белым не приходилось взламывать оборону, пространства за спиной защитников было много. Будет интересно посмотреть, как красно-белые сумеют взломать эшелонированную оборону, когда соперник сядет глубоко», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».