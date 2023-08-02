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Лука Гагнидзе: Кварацхелия остался таким же хорошим, скромным парнем

Лука Гагнидзе: Кварацхелия остался таким же хорошим, скромным парнем
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20-летний полузащитник московского «Динамо» и сборной Грузии Лука Гагнидзе поделился мнением о хавбеке «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Я очень давно знаком с Хвичей, ещё по «Динамо» Тбилиси. Могу с уверенностью сказать, что Квара никак не изменился с тех пор. Да, он стал более успешным футболистом, его трансферная стоимость сильно выросла, он выиграл чемпионат Италии, но при этом остался таким же хорошим, скромным парнем.

Да, конечно, его путь вдохновляет. Он очень многое сделал, чтобы достичь всего этого. Безусловно, мне тоже хочется показывать себя на таком высоком уровне. И это даже не особо зависит от Хвичи — просто хочется стать таким футболистом, которого уважает и любит вся страна», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».

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