«Бенфика» нацелилась на вратаря «Шахтёра» Трубина, «Интер» также заинтересован в украинце

22-летний голкипер «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин может стать игроком португальской «Бенфики» этим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, лиссабонский клуб уже в ближайшее время начнёт переговоры с «Шахтёром» по возможному переходу украинского голкипера. Миланский «Интер» также сохраняет интерес к 22-летнему вратарю. Напомним, ранее сообщалось, что «нерадзурри» рассматривают Трубина в качестве замены Андре Онана, ушедшего в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
В сезоне-2022/2023 на счету Трубина 32 матча за «Шахтёр» во всех турнирах. Соглашение игрока с донецким клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.
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