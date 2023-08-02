«Бенфика» нацелилась на вратаря «Шахтёра» Трубина, «Интер» также заинтересован в украинце

22-летний голкипер «Шахтёра» и сборной Украины Анатолий Трубин может стать игроком португальской «Бенфики» этим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лиссабонский клуб уже в ближайшее время начнёт переговоры с «Шахтёром» по возможному переходу украинского голкипера. Миланский «Интер» также сохраняет интерес к 22-летнему вратарю. Напомним, ранее сообщалось, что «нерадзурри» рассматривают Трубина в качестве замены Андре Онана, ушедшего в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

В сезоне-2022/2023 на счету Трубина 32 матча за «Шахтёр» во всех турнирах. Соглашение игрока с донецким клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.