Экс-защитник «Интера» Д′Амброзио стал игроком «Монцы»
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34-летний итальянский защитник Данило Д′Амброзио, выступавший за миланский «Интер» на протяжении девяти последних лет, заключил контракт с «Монцей» в качестве свободного агента. Об этом сообщил официальный сайт нового клуба Д′Амброзио.
Контракт подписан до окончания сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один сезон.
С миланской командой футболист завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.
В сезоне-2022/2023 на счету итальянского защитника 24 матча за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.
По итогам прошлого сезона «Монца» заняла 11-ю строчку в турнирной таблице Серии А.
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