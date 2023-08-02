Экс-защитник «Интера» Д′Амброзио стал игроком «Монцы»

34-летний итальянский защитник Данило Д′Амброзио, выступавший за миланский «Интер» на протяжении девяти последних лет, заключил контракт с «Монцей» в качестве свободного агента. Об этом сообщил официальный сайт нового клуба Д′Амброзио.

Контракт подписан до окончания сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один сезон.

С миланской командой футболист завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.

В сезоне-2022/2023 на счету итальянского защитника 24 матча за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

По итогам прошлого сезона «Монца» заняла 11-ю строчку в турнирной таблице Серии А.