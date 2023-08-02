«Аль-Шабаб» нацелен на трансфер Виллиана. Бразилец недавно продлил контракт с «Фулхэмом»

«Аль-Шабаб» проявляет серьёзный интерес к бразильскому полузащитнику «Фулхэма» Виллиану. Саудовский клуб намерен подписать 34-летнего футболиста этим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Аль-Шабаб» уже сделал Виллиану предложение и активно обсуждает с ним возможный переход. Саудовский клуб не останавливает даже тот факт, что бразилец совсем недавно, 18 июля, продлил контракт с «Фулхэмом». Сам Виллиан также обсуждает предложение саудовского клуба с руководством «дачников».
В сезоне-2022/2023 бразильский полузащитник провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Фулхэм», забил пять голов и сделал пять результативных передач. «Дачники» завершили сезон на 10-м месте в турнирной таблице. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана в € 3 млн.
- 2 августа 2023
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