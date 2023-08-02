Бывший игрок «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Лукас Моура перешёл в бразильский «Сан-Паулу»

Бразильский нападающий Лукас Моура, поигравший в «ПСЖ» и «Тоттенхэме», перешёл «Сан-Паулу». Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Моура подписал контракт до конца 2023 года с бразильским клубом. Таким образом, Моура присоединится к колумбийский атакующему полузащитнику Хамесу Родригесу, который также пополнил команду в это трансферное окно.

Воспитанник бразильского «Сан-Паулу» присоединился к «Тоттенхэму» в январе 2018 года из «ПСЖ». Свой дебютный гол за «шпор» Моура забил в матче Кубка Англии с «Рочдейлом». Всего за «Тоттенхэм» бразильский нападающий отличился 39 раз в 221 матче.

В рамках прошлого сезона АПЛ 30-летний бразилец провёл только 15 матчей в сезоне-2022/2023, суммарно отыграв 140 минут и записав на свой счёт только один гол.