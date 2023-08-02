Кубок России: результаты матчей 2 августа, турнирная сетка

Сегодня, 2 августа, состоялись игры 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 2023/2024.
Результаты матчей 2 августа:
«Строгино» -«Знамя Труда» — 2:3;
«Темп» — «Динамо» Барнаул — 0:3;
«Носта» — «Уралец ТС» — 0:0 (3:2 по пенальти);
«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда — 0:3;
«Динамо» Киров — «Композит» — 2:0;
«Пионер» — «Дружба» — 3:3 (2:4 по пенальти);
«Тверь» — «Электрон» — 2:1;
«Ильпар» — «Торпедо» Миасс — 1:3;
«СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ» — 0:3;
«Атом» — «Спартак» Тамбов — 1:1 (4:5 по пенальти);
«Коломна» — «Квант» — 0:7;
«Университет» — «Оргэнергострой» — 1:1 (4:3 по пенальти);
ФШМ — «Пересвет» — 0:0 (2:3 по пенальти);
«Кировец-Восхождение» — «Динамо» СПб — 0:1;
«Псков» — «Луки-Энергия» — 2:3;
2DROTS — «Сахалин» — 2:0.
Таким образом, в следующий раунд кубка России вышли «Знамя Труда», «Динамо» Барнаул, «Носта», «Динамо» Вологда, «Динамо» Киров, «Дружба», «Тверь», «Торпедо» Миасс, «Машук-КМВ», «Спартак» Тамбов, «Квант», «Университет», «Пересвет», «Динамо» СПб, «Луки-Энергия» и 2DROTS.
Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. Армейцы в Суперфинале прошлого сезона обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти). Нынешний розыгрыш Кубка страны пройдёт в период с 25 июля 2023 года по 1 июня 2024-го.
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