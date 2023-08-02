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Форвард «Арсенала» Габриэль Жезус пропустит старт сезона в АПЛ

Форвард «Арсенала» Габриэль Жезус пропустит старт сезона в АПЛ
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Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус перенёс небольшое оперативное вмешательство на коленном суставе и пропустит несколько недель.

«К сожалению, сегодня утром Жезус перенёс небольшую медицинскую процедуру. У него был некоторый дискомфорт в колене, из-за которого у него возникли проблемы, поэтому медикам пришлось вмешаться.

Игрок будет отсутствовать в течение нескольких недель», – приводит слова главного тренера команды Микеля Артеты Football London.

Таким образом, Габриэль Жезус пропустит старт нового сезона в английской Премьер-лиге. Первый тур очередного розыгрыша стартует 11 августа.

Отметим, что сегодня, 2 августа, состоялся финальный матч Кубка Эмиратов — 2023, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Монако». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» (Лондон, Англия). Основное время закончилось вничью со счётом 1:1, после чего сразу была проведена серия пенальти. Точнее в ней оказались футболисты «Арсенала» — 5:4.

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