Рашид Рахимов высказался о подготовке «Рубина» к матчу РПЛ со «Спартаком»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о подготовке команды к матчу 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится в Казани в субботу, 5 августа. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«Я не думаю, что нужно настраивать как-то. В каком состоянии? Всё нормально, готовимся. Команде я вчера говорил, что на такие матчи никого не нужно настраивать. Все всё прекрасно понимают, хотят себя проявить, посмотрим 5-го числа.

«Спартак» — это особенный раздражитель для всех? Раздражаться не нужно. Да, достаточно серьёзный соперник, с хорошими качественными игроками. Значит, и настрой должен быть соответствующий», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».