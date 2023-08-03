Рашид Рахимов высказался о подготовке «Рубина» к матчу РПЛ со «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о подготовке команды к матчу 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится в Казани в субботу, 5 августа. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.
«Я не думаю, что нужно настраивать как-то. В каком состоянии? Всё нормально, готовимся. Команде я вчера говорил, что на такие матчи никого не нужно настраивать. Все всё прекрасно понимают, хотят себя проявить, посмотрим 5-го числа.
«Спартак» — это особенный раздражитель для всех? Раздражаться не нужно. Да, достаточно серьёзный соперник, с хорошими качественными игроками. Значит, и настрой должен быть соответствующий», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2023
-
04:18
-
04:12
-
03:56
-
03:29
-
03:20
-
03:15
-
03:03
-
03:02
-
02:46
-
02:42
-
02:25
-
02:18
-
02:08
-
01:50
-
01:41
-
01:12
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:32
-
00:20
-
00:07
- 2 августа 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:31
-
23:26
-
23:24
-
23:08
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:40
-
22:35
-
22:25
Партнерский контент