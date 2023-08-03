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Рашид Рахимов высказался о подготовке «Рубина» к матчу РПЛ со «Спартаком»

Рашид Рахимов высказался о подготовке «Рубина» к матчу РПЛ со «Спартаком»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о подготовке команды к матчу 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится в Казани в субботу, 5 августа. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«Я не думаю, что нужно настраивать как-то. В каком состоянии? Всё нормально, готовимся. Команде я вчера говорил, что на такие матчи никого не нужно настраивать. Все всё прекрасно понимают, хотят себя проявить, посмотрим 5-го числа.

«Спартак» — это особенный раздражитель для всех? Раздражаться не нужно. Да, достаточно серьёзный соперник, с хорошими качественными игроками. Значит, и настрой должен быть соответствующий», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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