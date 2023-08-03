Романо: «Аталанта» договорилась с «Миланом» об аренде Де Кетеларе

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что «Аталанта» пришла к соглашению с «Миланом» об аренде бельгийского футболиста Шарля Де Кетеларе.
«Клуб «Аталанта» достигла принципиальной договорённости с «Миланом» об аренде Шарля Де Кетеларе с опцией выкупа.
Соглашения с самим игроком у клуба пока нет. У Шарля есть предложения из разных стран, включая Испанию», — написал Романо в своих социальных сетях.
Шарль был приобретён миланским клубом летом 2022 года за € 35,5 млн. Первый сезон в составе «россонери» оказался для игрока не самым удачным. Несмотря на то, что полузащитник принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, бельгиец отметился лишь одним голевым действием за весь сезон. В сезоне 2021/2022 футболист забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.
- 3 августа 2023
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